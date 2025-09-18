Torna la festa di San Francesco il patrono d’Italia sociale ambientalista e aperto al dialogo interreligioso

Il Parlamento italiano si prepara a ristabilire per la giornata del 4 ottobre la festa nazionale di San Francesco patrono d’Italia. La proposta di legge di Noi Moderati affronta l’iter parlamentare ed è prossima all’approvazione. Salvo imprevisti dell’ultima ora, tornerà il giorno festivo soppresso nel 1977 in tempi di austerità fiscale e tagli alla spesa pubblica, e il Paese celebrerà la memoria del suo Santo patrono per la prima volta nel 2026, 800esimo anniversario della sua morte. Perché San Francesco parla all’Italia di oggi. La mossa della reintroduzione della festa di San Francesco patrono d’Italia può essere vista su più piani. 🔗 Leggi su It.insideover.com

