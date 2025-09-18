Torna la Champions League | le sfide più belle della prima giornata
Il calcio europeo si prepara a tornare protagonista con la Champions League 2025-26, che prenderà ufficialmente il via dal 16 al 18 settembre con una prima giornata ricca di emozioni e sfide spettacolari. La seconda edizione del nuovo formato a girone unico vedrà 36 squadre darsi battaglia in una fase campionato completamente rinnovata, con quattro . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
In questa notizia si parla di: torna - champions
Napoli, la stella torna sul gol in Champions: “Il momento più bello”
Luis Enrique torna sulla finale di Champions League: “Io e il mio staff avevamo una sola paura”
Lukaku, la decisione è presa: niente operazione | Sarà fuori dalla lista Champions: quando torna
L’Inter torna dalla 1ª trasferta di Champions con 3 punti, bella vittoria nel match contro l’Ajax grazie ad una super doppietta di Thuram! Buon match dei nerazzurri, pieno controllo e pochi rischi, bene così, ora testa, gambe e macinare vittorie. Avanti ragazzi!l, in - X Vai su X
Club Napoli SMCV Azzurra. . Torna la Champions League e il Napoli torna a giocare in Europa. Esordio non facile ma il Club Napoli SMCV Azzurra vi attende per sostenere i nostri ragazzi. Vi aspettiamo... FNS - facebook.com Vai su Facebook
Juve Borussia Dortmund in tv e streaming: dove vedere la partita di Champions; Torna la magia della Champions League: il programma di Napoli, Inter, Juventus e Atalanta; Le favorite, le stelle, le sfide delle italiane. Alla scoperta della nuova Champions.
Sport in tv giovedì 18 settembre: il Napoli torna in Champions League - Un'altra giornata ricca di sport in tv ci aspetta: prosegue la Champions League con la sfida del Napoli a Manchester. Come scrive sportface.it
Torna la magia della Champions League: il programma del Napoli - Torna la magia della Uefa Champions League e l'inizio della settimana è già ricco di grandi sfide che coinvolgeranno ... Riporta ilnapolionline.com