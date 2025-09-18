Torna la Champions League | le sfide più belle della prima giornata

Calcionews24.com | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il calcio europeo si prepara a tornare protagonista con la Champions League 2025-26, che prenderà ufficialmente il via dal 16 al 18 settembre con una prima giornata ricca di emozioni e sfide spettacolari. La seconda edizione del nuovo formato a girone unico vedrà 36 squadre darsi battaglia in una fase campionato completamente rinnovata, con quattro . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

torna la champions league le sfide pi249 belle della prima giornata

© Calcionews24.com - Torna la Champions League: le sfide più belle della prima giornata

In questa notizia si parla di: torna - champions

Napoli, la stella torna sul gol in Champions: “Il momento più bello”

Luis Enrique torna sulla finale di Champions League: “Io e il mio staff avevamo una sola paura”

Lukaku, la decisione è presa: niente operazione | Sarà fuori dalla lista Champions: quando torna

Juve Borussia Dortmund in tv e streaming: dove vedere la partita di Champions; Torna la magia della Champions League: il programma di Napoli, Inter, Juventus e Atalanta; Le favorite, le stelle, le sfide delle italiane. Alla scoperta della nuova Champions.

torna champions league sfideSport in tv giovedì 18 settembre: il Napoli torna in Champions League - Un'altra giornata ricca di sport in tv ci aspetta: prosegue la Champions League con la sfida del Napoli a Manchester. Come scrive sportface.it

torna champions league sfideTorna la magia della Champions League: il programma del Napoli - Torna la magia della Uefa Champions League e l'inizio della settimana è già ricco di grandi sfide che coinvolgeranno ... Riporta ilnapolionline.com

Cerca Video su questo argomento: Torna Champions League Sfide