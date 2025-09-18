Torna ‘Italian Political Awards’ premi a deputati e senatori

28 nomination per 7 categorie, la premiazione il 7 ottobre alla Luiss. Roma. Un totale di 28 nomination in 7 diverse categorie, dalla Difesa all’Ambiente, dall’Innovazione alla Sanità per premiare gli eletti dei due rami del Parlamento che si sono maggiormente distinti nella loro attività. Si è svolta oggi pomeriggio a Roma, nella Sala Conferenze della Camera dei deputati, la presentazione della seconda edizione del Premio Italian Political Awards (IPA), ideato e promosso dall’associazione Italian Politics, costituita a inizio 2023 da Giuseppe De Lucia, Marzia Bilotta, Giuseppe Razzano, Vincenzo Manfredi, Michele Vitiello e Valentina Cefalù. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it