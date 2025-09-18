Torna il cinema al Teatro dei Servi | Faremo una rassegna d’essai

di Alfredo Marchetti "A inizio ottobre riaprirà il cinema al teatro dei Servi ". Lo dichiara Riccardo Pozzi di ’ Apuania cine service ’, società che detiene la gestione di altre sale, come il cinema comunale di Pietrasanta, Scuderie Granducali di Seravezza e il Borsalino a Camaiore. L’attività cinematografica al Teatro dei Servi ha una storia che viene da lontano: l’ultima ristrutturazione dello stabile per renderlo idoneo per attività di cinema e teatro risale alla fine degli anni ‘90. La sala fu attrezzata per proiezioni cinematografiche purtroppo in tutti questi anni l’attività cinematografica vi si è svolta solo saltuariamente: proiezioni per le scuole (con continuità nei primi anni) e alcune rassegne cinematografiche serali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

