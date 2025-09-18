Torna Città Noir | l’ottava edizione a Villa Calvanese il 25 e 26 settembre

Salernotoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Castel San Giorgio ospita la nuova edizione di Città Noir – Non esserci è un delitto, il festival dedicato alla letteratura nera e d’inchiesta che torna per l’ottava volta nella cornice di Villa Calvanese. L’appuntamento, promosso dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Lanzara e curato. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: torna - citt

Cerca Video su questo argomento: Torna Citt224 Noir L8217ottava