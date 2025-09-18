Torna a rombare il Motorfestival. Adulti e bimbi all’aviosuperficie.

DOVERA (Cremona) Signori si vola. Ma anche si viaggia, l’importante è avere un motore. E questa importanza sarà sottolineata dalla seconda edizione di una festa molto particolare. A Dovera, all’aviosuperficie da dove decollano e atterrano aerei ultraleggeri, domenica sarà la giornata del Motorfestival, cioè dei motori, meccanismi complessi che hanno permesso all’uomo di rivoluzionare i trasporti, rendendoli estremamente più veloci e sicuri. Dalle 10 all’aviosuperficie intitolata a John Fitzgerald Kennedy sarà possibile vedere esposizioni di ogni tipo di macchine a motore, un’intera giornata nella quale saranno esposti aerei, elicotteri, deltaplani, paramotori, camion, moto, scooter, Vespe, droni, modellini e tanto altro, il tutto corroborato da spettacolari sfilate lungo la pista di decollo e atterraggio dove si alterneranno gli ultraleggeri condotti da piloti e appassionati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

