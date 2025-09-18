Torn bangs | ecco la frangia a bassa manutenzione
Ogni qualvolta si desidera dare una rinfrescata al taglio di capelli senza stravolgerlo, il primo pensiero è quello di fare la frangia. Idea che spesso viene accontentata per svariati motivi, primi fra tutti il tempo e la dedizione che servono per mantenerla in ordine. Ma con la frangia sfilacciata è tutta un’altra storia. La torn bangs è la frangia dell’autunno 2025 ed è la vera svolta: non solo è l’ it cut di stagione, ma è davvero a bassa manutenzione. In pratica, è tutto ciò che si può desiderare: un dettaglio cool che fa la differenza, ma che non richiede continui ritocchi quotidiani. Torn bangs: anatomia della frangia sfilacciata. 🔗 Leggi su Amica.it
