Torino ospita EuroNavigator 2025 | boom globale dei sistemi di gestione emergenze
Il mercato dei sistemi CAD per la gestione delle emergenze crescerà del 220% entro il 2033, raggiungendo 6,6 miliardi di euro. Pandemie, uragani, terremoti e, infine, guerre: mai come negli ultimi anni il mondo era sembrato un luogo così pericoloso. Potrebbe essere questo uno dei motivi alla base dell’esplosione del mercato globale dei sistemi informatizzati per la gestione e il monitoraggio in tempo reale di risorse e comunicazioni per i servizi di sicurezza e soccorso. Quelli che, in termini tecnici, sono identificati come CAD – Computer Aided Dispatch. Il giro d’affari globale raggiungerà infatti 6,6 miliardi di euro entro il 2033, rispetto ai 2 miliardi del 2023, con una crescita complessiva del 220% e un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 12,3%. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
In questa notizia si parla di: torino - ospita
Torino ospita la Vuelta, ma il giro di Spagna ha una falsa partenza: rubate 18 biciclette dei corridori
Dal 26 al 28 settembre Torino ospita il Salone dell’Auto con una folta rappresentanza di marchi cinesi e il meglio del design italiano. Tra test drive, stile e oltre 400mila visitatori attesi, la città si conferma polo della mobilità - facebook.com Vai su Facebook
Dal 19 al 21 settembre Torino ospita Eclectic Estival 2025, tre giorni di jazz, arti visive e visioni internazionali tra Auditorium Orpheus e Villa Chiuminatto. Scopri il programma: https://eventi.comune.torino.it/calendario/eclectic-festival-2025/… - X Vai su X
Torino ospita EuroNavigator 2025 |.
Torino ospita EuroNavigator 2025: boom globale dei sistemi di gestione emergenze - Il mercato dei sistemi CAD per la gestione delle emergenze crescerà del 220% entro il 2033, raggiungendo 6,6 miliardi di euro ... Da lopinionista.it