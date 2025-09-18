Il mercato dei sistemi CAD per la gestione delle emergenze crescerà del 220% entro il 2033, raggiungendo 6,6 miliardi di euro. Pandemie, uragani, terremoti e, infine, guerre: mai come negli ultimi anni il mondo era sembrato un luogo così pericoloso. Potrebbe essere questo uno dei motivi alla base dell’esplosione del mercato globale dei sistemi informatizzati per la gestione e il monitoraggio in tempo reale di risorse e comunicazioni per i servizi di sicurezza e soccorso. Quelli che, in termini tecnici, sono identificati come CAD – Computer Aided Dispatch. Il giro d’affari globale raggiungerà infatti 6,6 miliardi di euro entro il 2033, rispetto ai 2 miliardi del 2023, con una crescita complessiva del 220% e un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 12,3%. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

Torino ospita EuroNavigator 2025: boom globale dei sistemi di gestione emergenze