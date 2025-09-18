Torella dei Lombardi si accende con la Bull' s Night
Domenica 21 settembre torna uno degli appuntamenti più attesi della stagione: la "Bull’s Night", l’evento che porta nel cuore dell’Irpinia l’energia travolgente dei Bulls. A partire dalle ore 19:00, piazza e locali del centro si animeranno con una serata all’insegna di musica, gusto e. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: torella - lombardi
Torella dei Lombardi, 499mila euro per una nuova isola ecologica: ma una petizione chiede lo stop dei lavori https://corriereirpinia.it/torella-dei-lombardi-499mila-euro-per-una-nuova-isola-ecologica-ma-una-petizione-chiede-lo-stop-dei-lavori/ - facebook.com Vai su Facebook
Torella dei Lombardi si accende con la Bull's Night; Bull's Night accende Torella dei Lombardi.
Red Bull Ape Rush accende i motori nelle Marche - Mancano pochi giorni alla prima edizione di Red Bull Ape Rush, l'evento più iconico dell'estate, pronto a invadere di creatività e adrenalina la suggestiva Spiaggia Urbani di Sirolo, in provincia di ... ansa.it scrive