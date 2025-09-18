Topi in cucina | chiusa la mensa dei Vigili del fuoco I sindacati | Gravi carenze igieniche

Nel giorno della visita del Capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, l’ingegner Eros Mannino, a Bergamo scoppia la polemica sulla condizione della sede provinciale di via Codussi. Le organizzazioni sindacali di categoria – Fns, Cisl, Uil-Pa vvf e Conapo – hanno reso pubbliche una lunga serie di criticit à strutturali e igeniche. Il caso più eclatante riguarda la chiusura, dallo scorso 3 settembre, della mensa del Comando provinciale a causa della presenza di roditori e di condizioni malsane. I sindacati denunciano “operazioni di dubbia efficacia” per la bonifica dei locali e sollevano dubbi anche sulla gestione del servizio mensa nel distaccamento aeroportuale di Orio al Serio, dove da mesi i pasti vengono garantiti tramite convenzioni esterne. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Topi in cucina: chiusa la mensa dei Vigili del fuoco. I sindacati: “Gravi carenze igieniche”

