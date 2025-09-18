Toni | Pio Esposito? Basta chiamarlo ragazzino è un giocatore forte Su Chivu dico questo
Le parole di Luca Toni, ex attaccante, dopo la vittoria dell’Inter sul campo dell’Ajax in Champions League. Tutti i dettagli. Il successo dell’ Inter in Champions League sul campo dell’ Ajax ha offerto spunti interessanti non solo per la classifica, ma anche per la crescita dei singoli. Al termine della partita, vinta dai nerazzurri per 2-0 alla Johan Cruijff Arena grazie alla doppietta di Marcus Thuram, è intervenuto ai microfoni di Prime Video l’ex centravanti della Nazionale e campione del mondo 2006 Luca Toni, che ha riservato parole di elogio in particolare per Francesco Pio Esposito. Secondo Toni, il giovane attaccante classe 2005 ha offerto una prestazione di grande spessore, nonostante l’esordio da titolare in un palcoscenico prestigioso come quello europeo: «Quella di Pio è una grande partita, ha avuto impatto importante. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: toni - esposito
Stramaccioni: "Inter, credi in Pio Esposito: ricorda il primo Toni"
Stramaccioni: «Pio Esposito ricorda Toni, l’Inter deve tenerlo. Chivu ha già un merito, su Sucic dico questo»
Ranocchia: «Esposito una stella, ma calma! In lui rivedo Luca Toni»
Oggi nella memoria del 47anniversario della morte del giovane Antonio Esposito Ferrraioli (per tutti Tonino) vogliamo ricordare le vittime della camorra per riconoscere la loro dignità, onorare il loro sacrificio per la legalità e la giustizia. Lo abbiamo fatto nei du - facebook.com Vai su Facebook
Stramaccioni: Inter, credi in Pio Esposito: ricorda il primo Toni; Pio Esposito e Cooper Flagg predestinati, anche troppo; Stramaccioni: “Pio Esposito? Basta con questa storia, Musiala e Yamal non vanno in prestito”.
Toni: “Inter, bellissima partita. Pio? Basta chiamarlo ragazzino, ora Chivu ha…” - Ecco le parole di Luca Toni ai microfoni di Prime Video al termine di Ajax- Secondo msn.com
Inter, Pio Esposito in Champions dopo Balotelli: cita Dzeko sotto gli occhi di Toni, che upgrade da Arnautovic e Taremi - 0 in casa dell'Ajax con doppietta di Marcus Thuram, che stavolta può ridere di gusto, alla faccia dei soloni che lo avevano ... Segnala msn.com