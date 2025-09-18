Le parole di Luca Toni, ex attaccante, dopo la vittoria dell’Inter sul campo dell’Ajax in Champions League. Tutti i dettagli. Il successo dell’ Inter in Champions League sul campo dell’ Ajax ha offerto spunti interessanti non solo per la classifica, ma anche per la crescita dei singoli. Al termine della partita, vinta dai nerazzurri per 2-0 alla Johan Cruijff Arena grazie alla doppietta di Marcus Thuram, è intervenuto ai microfoni di Prime Video l’ex centravanti della Nazionale e campione del mondo 2006 Luca Toni, che ha riservato parole di elogio in particolare per Francesco Pio Esposito. Secondo Toni, il giovane attaccante classe 2005 ha offerto una prestazione di grande spessore, nonostante l’esordio da titolare in un palcoscenico prestigioso come quello europeo: «Quella di Pio è una grande partita, ha avuto impatto importante. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Toni: «Pio Esposito? Basta chiamarlo ragazzino, è un giocatore forte. Su Chivu dico questo»