tondelli amico mai conosciuto ritratto postmoderno firmato brizzi

Gamberini Bologna, 1992. Ai piedi delle Due Torri l'editore Massimo Canalini strapazza un giovanissimo Enrico Brizzi, invitandolo a leggere i consigli che Pier Vittorio Tondelli aveva dato, poco tempo prima, ad altri aspiranti narratori prima di lui. "Perché non scrivete pagine contro chi odiate? O per chi amate – le parole di PVT –. C'è bisogno di sapere tutte queste cose. Siete gli unici a poterlo fare (.) Siete voi che dovete raccontare". Nel giro di due anni Jack Frusciante è uscito dal gruppo sarebbe stato pubblicato da Transeuropa. Brizzi ha solo "sfiorato" Tondelli – scomparso nel 1991 – eppure "per una combinazione del destino, ho lavorato sempre nel suo solco", spiega.

