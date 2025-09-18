Tonali non convince in Newcastle Barcellona | ecco come ha giocato l’ex obiettivo della Juve nel match di Champions League

Tonali non convince in Newcastle Barcellona: i numeri della prova del centrocampista accostato anche alla Juve. Una serata da dimenticare per il Newcastle e per Sandro Tonali. Il centrocampista italiano, un tempo obiettivo di mercato della Juventus, è stato protagonista di una prestazione molto al di sotto delle sue potenzialità nella sconfitta per 2-1 dei Magpies contro il Barcellona. Se il suo nome continua a essere accostato ai principali club europei, la sua recente esibizione ha sollevato non poche perplessità. I numeri non mentono e, nel caso di Tonali, raccontano di una partita in chiaroscuro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

