Tombe del cimitero deturpate per dispetto condannato per vilipendio

OSIMO - Le foglie dei fiori spezzate, il terriccio sulle lapidi, il lumino svitato e poi il pianale di marmo pieno di aghi di pino. Così una coppia osimana, marito e moglie di 74 e 72 anni, ha trovato per mesi le tombe dei propri cari deturpate, al cimitero di San Biagio. Qualcuno li aveva presi. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

