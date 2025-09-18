Tognozzi pronto per una nuova avventura! L’ex Juve sarà il nuovo direttore sportivo di questa squadra portoghese | tutti i dettagli sul futuro del dirigente

Tognozzi pronto per una nuova avventura! Tutti gli aggiornamenti sul futuro del direttore sportivo. Una notizia inaspettata scuote il mondo del calcio italiano e, in particolare, l’ambiente della Juventus. Matteo Tognozzi, il dirigente che era stato accostato a più riprese alla dirigenza bianconera, ha accettato l’incarico di direttore del Rio Ave. La notizia, lanciata dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, chiude di fatto una porta per il futuro del dirigente torinese, da tempo osservato con grande interesse dalla Vecchia Signora. Il nome di Tognozzi, ex capo scouting della Juventus, era spesso circolato nei corridoi della Continassa come una delle possibili figure su cui puntare per il futuro assetto dirigenziale del club. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Tognozzi pronto per una nuova avventura! L’ex Juve sarà il nuovo direttore sportivo di questa squadra portoghese: tutti i dettagli sul futuro del dirigente

L'assenza di Tognozzi inizia a farsi sentire, quest'anno nella Next Gen ci stanno pochissimi giocatori di talento, quasi nessuno è pronto per il salto in prima squadra, l'anno prossimo per le plusvalenze si possono attaccare al cazzo, serve urgentemente un DS - X Vai su X

