Todd Snyder e Timex hanno presentato il clone migliore mai visto finora di un Tank a buon mercato

Todd Snyder, il maestro dell’abbigliamento maschile, collabora da anni con Timex per dare nuova vita a orologi d’archivio, reinterpretati con il suo inconfondibile tocco ironico e sofisticato. I modelli, ispirati alle collezioni storiche del marchio americano, si attestano sotto i 200 euro, rendendoli accessibili senza rinunciare allo stile. La partnership tra Todd Snyder e Timex è tra le più longeve e riuscite nel panorama dell’orologeria contemporanea e tutto lascia intendere che il sodalizio sia destinato a rafforzarsi. Il designer ha appena presentato due nuovi modelli sulla passerella della sua collezione primavera 2026. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Todd Snyder e Timex hanno presentato il clone migliore, mai visto finora, di un Tank a buon mercato

In questa notizia si parla di: todd - snyder

Todd Snyder e Timex hanno presentato il clone migliore, mai visto finora, di un Tank a buon mercato; Timex Intrepid x Dimepiece: l'iconico orologio da vela degli anni '90 ritorna in 36 mm, con INDIGLO viola e un prezzo di 239; I nuovi orologi vintage Timex x Todd Snyder Dylan vengono lanciati in due varianti di colore con un prezzo accessibile.

I nuovi orologi vintage Timex x Todd Snyder Dylan vengono lanciati in due varianti di colore con un prezzo accessibile - L'orologio Timex x Todd Snyder Dylan è un nuovo orologio d'ispirazione vintage da 34 mm con quadranti nero o oliva, cristallo acrilico e cinturini in pelle a sgancio rapido, al prezzo di 149 dollari c ... Secondo notebookcheck.it

Un tour di New York City con Khaite, Todd Snyder, Area e Altuzarra - Nonostante tutti i catastrofismi e le maldicenze che hanno circondato la New York Fashion Week in corso, le ultime 24 ore a Manhattan hanno prodotto quattro collezioni sensazionali. Segnala it.fashionnetwork.com