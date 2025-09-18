Tiro con l' arco | oro e argento per la pordenonese Monica Pizzutto ai campionati italiani
Monica Pizzutto degli Arcieri La Fenice Fvg di Casarsa della Delizia ha conquistato la medaglia d'oro ai campionati italiani 3d nella categoria arco nudo. La competizione si è tenuta a Terni dal 4 al 7 settembre. Una manifestazione che si svolge in ambienti all'aperto dove gli atleti, immersi.
In questa notizia si parla di: tiro - arco
Monica Pizzutto, campionessa italiana di tiro con l'arco 3D: le prove nella natura con bersagli che simulano sagome di animali - L'atleta casarsese ha conquistato la medaglia d'oro ai campionati italiani 3D, andati in scena
