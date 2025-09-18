Tiro con l' arco | oro e argento per la pordenonese Monica Pizzutto ai campionati italiani

Monica Pizzutto degli Arcieri La Fenice Fvg di Casarsa della Delizia ha conquistato la medaglia d’oro ai campionati italiani 3d nella categoria arco nudo. La competizione si è tenuta a Terni dal 4 al 7 settembre. Una manifestazione che si svolge in ambienti all'aperto dove gli atleti, immersi. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

