Tiro a segno | Danilo Dennis Sollazzo qualificato alle Finals di Coppa del Mondo

Oasport.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si attendeva soltanto l’ufficialità, che ora è arrivata: Danilo Dennis Sollazzo volerà alle Finals della Coppa del Mondo 2025 di tiro a segno, in programma dal 4 al 9 dicembre a Doh a, per giocarsi una delle “Sfere di Cristallo” in palio sulle linee di sparo in Qatar. L’azzurro sarà protagonista nelle gara individuale maschile di carabina a 10m, dove qualche giorno a fa Ningbo, in Cina, ha strabiliato tutti vincendo la tappa di CdM andando a battere il campione olimpico e idolo di casa Sheng Lihao e facendo anche segnare il nuovo record del mondo di finale, con lo score impressionante di 255.0 punti netti. 🔗 Leggi su Oasport.it

tiro a segno danilo dennis sollazzo qualificato alle finals di coppa del mondo

© Oasport.it - Tiro a segno: Danilo Dennis Sollazzo qualificato alle Finals di Coppa del Mondo

In questa notizia si parla di: tiro - segno

Treviso, i soci di Unvs Sport vanno a podio nel tennis, atletica e tiro a segno

Dopo il tiro a segno sui palestinesi ammassati attorno ai camion carichi di aiuti umanitari, pillole di narcotici nella farina

Tiro a segno, la Compagnia del Passatore da record ai campionati italiani Cnda

Tiro a segno: Danilo Dennis Sollazzo qualificato alle Finals di Coppa del Mondo; Il sogno realizzato di Danilo Dennis Sollazzo: record del mondo nella carabina 10 metri; Danilo Dennis Sollazzo oro e record.

Tiro a segno, il successo di Danilo Dennis Sollazzo ottimo viatico per l’Italia in vista dei Mondiali - La tappa della Coppa del Mondo 2025 di tiro a segno andata in scena a Ningbo, in Cina, ha portato in dote all'Italia una vittoria ed un terzo posto, ... Da oasport.it

Danilo Dennis Sollazzo oro e record - Un incredibile Danilo Dennis Sollazzo vince la finale di Coppa del Mondo nella carabina dai 10 metri e segna anche il nuovo record ... ilnuovoterraglio.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Tiro Segno Danilo Dennis