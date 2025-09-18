Tiro a segno | Danilo Dennis Sollazzo qualificato alle Finals di Coppa del Mondo

Si attendeva soltanto l’ufficialità, che ora è arrivata: Danilo Dennis Sollazzo volerà alle Finals della Coppa del Mondo 2025 di tiro a segno, in programma dal 4 al 9 dicembre a Doh a, per giocarsi una delle “Sfere di Cristallo” in palio sulle linee di sparo in Qatar. L’azzurro sarà protagonista nelle gara individuale maschile di carabina a 10m, dove qualche giorno a fa Ningbo, in Cina, ha strabiliato tutti vincendo la tappa di CdM andando a battere il campione olimpico e idolo di casa Sheng Lihao e facendo anche segnare il nuovo record del mondo di finale, con lo score impressionante di 255.0 punti netti. 🔗 Leggi su Oasport.it

