Tiro a segno | Danilo Dennis Sollazzo qualificato alle Finals di Coppa del Mondo
Si attendeva soltanto l’ufficialità, che ora è arrivata: Danilo Dennis Sollazzo volerà alle Finals della Coppa del Mondo 2025 di tiro a segno, in programma dal 4 al 9 dicembre a Doh a, per giocarsi una delle “Sfere di Cristallo” in palio sulle linee di sparo in Qatar. L’azzurro sarà protagonista nelle gara individuale maschile di carabina a 10m, dove qualche giorno a fa Ningbo, in Cina, ha strabiliato tutti vincendo la tappa di CdM andando a battere il campione olimpico e idolo di casa Sheng Lihao e facendo anche segnare il nuovo record del mondo di finale, con lo score impressionante di 255.0 punti netti. 🔗 Leggi su Oasport.it
Treviso, i soci di Unvs Sport vanno a podio nel tennis, atletica e tiro a segno
Dopo il tiro a segno sui palestinesi ammassati attorno ai camion carichi di aiuti umanitari, pillole di narcotici nella farina
Tiro a segno, la Compagnia del Passatore da record ai campionati italiani Cnda
