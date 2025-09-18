TikTok in Italia nel 2025 | 23,9 milioni di utenti e oltre 8000 venditori su TikTok Shop
TikTok continua la sua crescita inarrestabile anche in Italia: nel primo semestre del 2025 la piattaforma ha raggiunto 23,9 milioni di utenti mensili attivi nel nostro Paese e oltre 200 milioni in Europa, secondo i dati della survey GWI Zeitgeist. Parallelamente, il nuovo servizio TikTok Shop Italia ha già superato gli 8000 venditori attivi, confermando l’ascesa dell’e-commerce integrato nella piattaforma. Indice. TikTok utenti Italia 2025: i dati aggiornati. TikTok Shop Italia: oltre 8000 venditori attivi. TikTok e i contenuti nel 2025. TikTok Shop e le novità in arrivo. FAQ su TikTok Italia 2025. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
