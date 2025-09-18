Tifosi bergamaschi fermati a Parigi | rilasciati senza accuse

Ecodibergamo.it | 18 set 2025

IL CASO. Sono stati rilasciati senza alcuna accusa i 19 tifosi dell’Atalanta fermati a Parigi nella serata del 16 settembre, alla vigilia della partita della squadra di mister juric contro il Psg. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

