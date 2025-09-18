Ti taglio la testa

Le minacce, poi le botte. Un imprenditore iraniano 52enne è finito agli arresti domiciliari - che sconterà nel suo lussuoso appartamento in centro a Milano - per lesioni e maltrattamenti alla compagna italiana. Secondo la ricostruzione dei fatti, i primi episodi di violenza risalgono a due anni fa quando una lite davanti ad un ristorante si è conclusa con lui che ha tentato di strozzare lei. Nel luglio scorso, durante un soggiorno a Dubai, il 52enne - evidentemente preso da un raptus di rabbia - ha preso di forza il cellulare della donna, spaccandolo e mordendole "il dito della mano sinistra" come racconta la donna nella denuncia alle forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Ti taglio la testa"

In questa notizia si parla di: taglio - testa

La faceva inginocchiare e poi le puntava una pistola alla testa: “Ti taglio in due”. Condannato

Golf, Yamashita si prende la testa del Women’s British Open. Fanali fuori dal taglio

“Ti seguo e ti taglio la testa”, Tiziana minacciata per mesi prima di essere uccisa

«Ti taglio la testa»: avvocata picchiata dal partner, un ricco imprenditore iraniano. Le aggressioni tra la casa nel Quadrilatero e Dubai - X Vai su X

Un gesto bellissimo Oggi non solo accorciamo i capelli, ma li doniamo. ? La sua chioma è completamente naturale, mai tinta né decolorata: capelli vergini e in piena salute, perfetti per fare del bene. Procederemo insieme: ? taglio testa-spalle, ? - facebook.com Vai su Facebook

Milano, «Ti taglio la testa»: avvocata picchiata dal partner. Le aggressioni tra la casa nel Quadrilatero della moda e Dubai; L’inferno tra Dubai e Montenapo. Imprenditore massacra la compagna Botte e minacce: Ti taglio la testa; «Ti taglio la testa e la mando a tua madre»: avvocata massacrata dal compagno. Minacce, fratture e anni di violenze nascoste in una....

"Ti taglio la testa". Iraniano tenta di strozzare la compagna italiana. Arrestato - A MIlano, un imprenditore 52enne è finito ai domiciliari dopo anni di abusi e violenze. Segnala ilgiornale.it

"Ti taglio la testa e la mando a tua madre": Milano, avvocata penalista massacrata dal compagno - La vittima è un'avvocata milanese che si occupa proprio di violenza sulle donne ma che aveva sempre ritirato ... Da affaritaliani.it