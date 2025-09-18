Ti taglio la testa iraniano tenta di strozzare la compagna italiana | arrestato

Imolaoggi.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prima le minacce, poi le botte e ancora altre violenze e aggressioni. Una di queste liti, avviene davanti ad altri testimoni. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

"Ti taglio la testa e la mando a tua madre": Milano, avvocata penalista massacrata dal compagno - La vittima è un'avvocata milanese che si occupa proprio di violenza sulle donne ma che aveva sempre ritirato ... Da affaritaliani.it

