Ti taglio la testa e la mando a tua madre ai domiciliari un imprenditore | la vittima è un’avvocata

I primi episodi violenti risalgono al 2023, quando una lite in un ristorante degenera con il compagno che la insegue per strozzarla. Poi un pugno che le rompe lo sterno. In questi casi la vittima, un’avvocata penalista che si è anche occupata di casi di violenza sulle donne, aveva presentato querela, ma ha poi sempre ritrattato o ridimensionato l’accaduto. L’ultimo caso è di pochi mesi fa, quando a Dubai, il 53enne ha spaccato il cellulare alla donna, le ha morso il dito cercando poi di spezzarlo e infine l’ha presa a pugni rompendole la mandibola in più punti. In mezzo a tutto questo anche le minacce: “Ti taglio la testa e la mando a tua madre”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ti taglio la testa e la mando a tua madre”, ai domiciliari un imprenditore: la vittima è un’avvocata

