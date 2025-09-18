Ti direi quello che non ti ho detto mai | Emma Marrone si commuove cantando Stare bene a metà di Pino Daniele Dedica al padre Rosario – VIDEO
Attimi di pura commozione per Emma Marrone, una delle ospiti dell’evento “ Pino è – Il viaggio del Musicante ” dedicato a Pino Daniele, a 70 anni dalla nascita e a 10 anni dalla morte. Durante la serata di mercoledì 17 settembre la cantante ha intonato uno dei grandi successi del cantautore scomparso “Stare bene a metà” del 1997. Parole dolcissime come “ Ti direi quello che non ti ho detto mai. Sceglierei i momenti giusti da ricordare. Se tu fossi qui. Ti direi quello che non ti ho detto mai. Sceglieri i momenti giusti da ricordare. Se tu fossi qui. ” che hanno emozionato l’artista, Infatti le parole sono dedicate al padre Rosario, morto prematuramente nel settembre 2022. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
