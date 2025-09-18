Thuram | Io non ero forte come Pio Polemica post Juve? Do tutto per l’Inter pensino quello che vogliono

. Le parole dopo la doppietta all’Ajax Serata da protagonista per Marcus Thuram, che con una doppietta di testa ha trascinato l’Inter alla vittoria in Champions League contro l’Ajax. Al termine del match, l’attaccante francese si è presentato ai . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Thuram: «Io non ero forte come Pio. Polemica post Juve? Do tutto per l’Inter, pensino quello che vogliono»

In questa notizia si parla di: thuram - forte

Bonny Inter, l’ex allenatore è sicuro: «Può diventare come Thuram, ecco il suo punto forte»

Compagnoni: «Forte curiosità su Thuram e Lautaro Martinez, spiego»

Quant’è forte Thuram (ennesima conferma che i tifosi non dovrebbero avere diritto di parola)

Thuram dopo Ajax-Inter: "Pio? È più forte di me alla sua età, ora lo conoscono tutti" #SkySport #SkyUCL - X Vai su X

74' - DORTMUND DI NUOVO IN VANTAGGIO: Yan Couto soffia il pallone a Thuram che prende la mira e calcia forte sul primo palo. #JuveDortmund 2-3 #ChampionsLeague - facebook.com Vai su Facebook

Marcus Thuram e l’Inter hanno trovato il modo migliore per rispondere a tutte le critiche; Thuram: “Sto bene. Le polemiche per la risata? Non mi ha dato fastidio. Pio? Io alla sua età…”; Thuram: “Sto bene. Le polemiche per la risata? Non mi ha dato fastidio. Pio? Io alla sua età…”.

Inter, Thuram colpito da Pio Esposito: "Io non ero così forte da giovane, ci aiuterà" - Sì, più attenzione e capire e gestire meglio i momenti della gara,. Da tuttomercatoweb.com

Marcus Thuram fa chiarezza una volta per tutte: «Non mi han dato fastidio le critiche per la risata con mio fratello Khephren perché…» - Marcus Thuram, attaccante dell’Inter, ha fatto chiarezza una volta per tutte sulla risata col fratello Khephren contro la Juve Ai microfoni di Sky Sport dopo Ajax Inter, Marcus Thuram ha parlato così ... Riporta juventusnews24.com