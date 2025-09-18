Thuram Inter si ripete un dato incredibile | la coincidenza con Crespo e ora Chivu…

Thuram Inter, le ultime sul momento dell’attaccante francese in nerazzurro dopo la doppietta realizzata all’Ajax. Tutti i dettagli. Il miglior modo per rispondere alle critiche, per un attaccante, resta sempre lo stesso: segnare. E Marcus Thuram lo sta facendo con costanza impressionante. Dopo le difficoltà delle scorse settimane e qualche voce polemica sul suo rendimento, il francese ha scelto la Champions League per dare la risposta più forte. All’Amsterdam Arena, nel debutto europeo contro l’ Ajax, ha realizzato una doppietta pesante che ha regalato all’ Inter il successo per 2-0 e ha messo a tacere ogni discussione. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Thuram Inter, si ripete un dato incredibile: la coincidenza con Crespo e ora Chivu…

Christian Chivu mette in soffitta le polemiche della vigilia: con l'Ajax è la vecchia Inter; A Rotterdam è ThuLa piena: Lautaro e Thuram abbattono il Feyenoord e lanciano l'Inter; Thuram: Io Top Player? Spero di si.

Ajax-Inter, le pagelle: Sommer si riscatta, Thuram imperioso. Solo un’insufficienza - Inter, esordio stagionale dei nerazzurri in Champions League. Segnala milano.cityrumors.it

Thuram dopo Ajax-Inter: "Pio? È più forte di me alla sua età, ora lo conoscono tutti" - Mattatore del match contro l'Ajax grazie a una doppietta, l'attaccante dell'Inter parla dell'intesa con il suo compagno di reparto: "Pio è più forte di me alla sua età, ora lo conosce anche il mondo e ... Si legge su sport.sky.it