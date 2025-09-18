Thuram a InterTV | Ci sono basi solide ma possiamo fare meglio

Thuram, l’Inter ritrova fiducia in Champions League con il francese protagonista, ma guarda già al prossimo impegno di Serie A. La prima in Champions League della stagione 202526 regala all’ Inter un successo fondamentale: 2-0 alla Johan Cruijff Arena contro l’ Ajax, con Marcus Thuram protagonista assoluto. La vittoria consente ai nerazzurri di ritrovare fiducia dopo un avvio di campionato complicato e di lanciare un messaggio chiaro in vista dei prossimi impegni. Nel post partita, Thuram ha parlato ai microfoni di InterTv, sottolineando come la squadra abbia trovato le basi per costruire il proprio percorso stagionale, ma riconoscendo che ci sia ancora margine di miglioramento. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Thuram a InterTV: «Ci sono basi solide, ma possiamo fare meglio»

