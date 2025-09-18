Thohir nuova vita per l’ex presidente dell’Inter | diventa ministro in Indonesia! I dettagli sulla carica
che ricoprirà nel proprio paese. L'ex presidente dell' Inter, Erick Thohir, ha recentemente intrapreso un'importante carriera politica, essendo stato nominato Ministro della Gioventù e dello Sport dell'Indonesia. La cerimonia di giuramento si è svolta alla presenza del presidente dell'Indonesia, Prabowo Subianto, e ha segnato l'inizio di un nuovo capitolo nella vita di Thohir, che per anni è stato una figura di riferimento nel panorama calcistico internazionale. L'annuncio è stato accompagnato dalla notizia che Thohir prenderà il posto di Dito Ariotedjo.
Thohir, nuova carica in Indonesia per l’ex presidente nerazzurro: “Responsabilità enorme”
