Thohir nuova carica in Indonesia per l’ex presidente nerazzurro | Responsabilità enorme

Erick Thohir, ex presidente dell’ Inter e già alla guida della Federcalcio indonesiana, ha compiuto un nuovo passo nella sua carriera istituzionale. Nelle ultime ore è stato infatti nominato Ministro della Gioventù e dello Sport del suo Paese, incarico di grande prestigio e al tempo stesso di enorme responsabilità. Una nomina che conferma la centralità del suo ruolo nel panorama politico e sportivo dell’ Indonesia. Attraverso un messaggio pubblicato sul suo profilo ufficiale X, Thohir ha voluto condividere le sue prime parole dopo l’investitura: “ Si tratta di una responsabilità enorme e sono pronto a impegnarmi al massimo per assolverla. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

La parabola di Erick Thohir: da presidente dell’Inter a ministro dello Sport e della Gioventù; INDONESIA Jakarta: insediato il governo con più politici dai tempi di Suharto; Thohir presidente della federcalcio indonesiana: l'ex Inter eletto fino al 2027.

La parabola di Erick Thohir: da presidente dell’Inter a ministro dello Sport e della Gioventù - Continua la carriera politica di Erick Thohir, l'ex presidente dell'Inter è stato nominato ministro dello Sport e della Gioventù in Indonesia ... Segnala fanpage.it

Thohir vuole portare l’Indonesia ai Mondiali e sta facendo di tutto: ha già naturalizzato 15 olandesi - L'Indonesia ha un piano grandioso per puntare ai Mondiali 2026 e l'artefice principale è Erick Thohir. fanpage.it scrive