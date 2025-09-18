Theo Hernandez spiazzato in Arabia Saudita | Se vinci la prossima partita questo orologio sarà tuo
Theo Hernandez riceve una curiosa proposta uscendo dallo stadio. Un noto giornalista lo ferma insieme a un altro uomo: "Se vinciamo contro Al Ahli ti regalo questo orologio blu". 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: theo - hernandez
Milan, altra cessione pesante: in Arabia come Theo Hernandez, è un esodo
Milan, il dopo Theo Hernandez è già in Italia: il suo allenatore l’ha scartato
Calciomercato Milan, per Theo Hernández all’Al-Hilal manca solo una cosa
Ex Milan, arrivato il primo gol ufficiale di Theo Hernandez all’Al-Hilal #SempreMilan #aCMilan #Milan - X Vai su X
#Milan, #Calabria dice tutto. #Ossola che show. #Maldini e #TheoHernandez ... #SempreMilan - facebook.com Vai su Facebook
Theo Hernandez spiazzato in Arabia Saudita: Se vinci la prossima partita questo orologio sarà tuo; THEO CONVOCATO: Milan, decisione ribaltata | Allegri ha spiazzato la società; Theo Hernandez spiazzato: arriva la decisione estrema del Milan.
Theo Hernandez spiazzato in Arabia Saudita: “Se vinci la prossima partita questo orologio sarà tuo” - Un noto giornalista lo ferma insieme a un altro uomo: “Se vinciamo contro Al Ahli ti regalo questo orologio blu”. Scrive fanpage.it
Al-Hilal, primo gol per Theo Hernandez all’esordio in Champions League asiatica - Hilal nella Champions League asiatica: è il primo centro in Arabia ... Segnala gianlucadimarzio.com