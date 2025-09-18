Theo Hernandez spiazzato in Arabia Saudita | Se vinci la prossima partita questo orologio sarà tuo

Theo Hernandez riceve una curiosa proposta uscendo dallo stadio. Un noto giornalista lo ferma insieme a un altro uomo: "Se vinciamo contro Al Ahli ti regalo questo orologio blu". 🔗 Leggi su Fanpage.it

theo hernandez spiazzato arabiaTheo Hernandez spiazzato in Arabia Saudita: “Se vinci la prossima partita questo orologio sarà tuo” - Un noto giornalista lo ferma insieme a un altro uomo: “Se vinciamo contro Al Ahli ti regalo questo orologio blu”. Scrive fanpage.it

Al-Hilal, primo gol per Theo Hernandez all’esordio in Champions League asiatica - Hilal nella Champions League asiatica: è il primo centro in Arabia ... Segnala gianlucadimarzio.com

