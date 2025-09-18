Theo e la proposta particolare | Se vinci ti regalo un orologio ma se perdi
Dopo il primo gol segnato con la maglia dell'Al Hilal nella Champions League asiatica, Theo Hernandez ha ricevuto una proposta a dir poco particolare: "Se vinci ti regalo un orologio blu, ma se perdi.". L'ex Milan non ci ha pensato due volte e sorridendo ha accettato l'inedito scambio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: theo - proposta
URGENTE THEO, mai scelto. Avrebbe davvero bisogno della sua famiglia - facebook.com Vai su Facebook
Theo e la proposta particolare: Se vinci ti regalo un orologio, ma se perdi...; Theo Hernandez e la singolare proposta di un giornalista: “Vinci con l’Al-Ahli e…”.