Dopo il primo gol segnato con la maglia dell'Al Hilal nella Champions League asiatica, Theo Hernandez ha ricevuto una proposta a dir poco particolare: "Se vinci ti regalo un orologio blu, ma se perdi.". L'ex Milan non ci ha pensato due volte e sorridendo ha accettato l'inedito scambio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Theo e la proposta particolare: "Se vinci ti regalo un orologio, ma se perdi..."