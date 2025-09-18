I concerti in TV continuano. Dopo Elisa e Alessandra Amoroso, questa sera – giovedì 18 settembre – in prima serata su Canale 5 è la volta di Elodie con The Stadium Show, tratto dal suo live allo stadio San Siro di Milano. La serata celebra la carriera dell’artista, dai primi brani ad Amici fino ai suoi successi, raccontati in quattro atti Audace, Galattica, Erotica e Magnetica. Tre grandi ledwall fanno da sfondo, con una ‘stanza’ al centro e vasche d’acqua e pedane mobili a completare la struttura, in una sorta di uno show immersivo. Sul palco, oltre alla band e al corpo di ballo, che contribuirà a rendere il concerto visivamente più potente e dinamico, sono attese anche Gianna Nannini e Gaia. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - The Stadium Show di Elodie stasera su Canale 5