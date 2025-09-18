Il cinema contemporaneo continua a offrire produzioni che combinano suspense, azione e tematiche di forte impatto sociale. Tra queste, spicca il film thriller poliziesco del 2024 intitolato The Silent Hour, diretto da Brad Anderson. Questa pellicola, disponibile in streaming su piattaforme come Prime Video, si distingue per la sua narrazione intensa ambientata in ambientazioni suggestive e claustrofobiche. Di seguito vengono analizzati i dettagli principali riguardanti regia, produzione, location delle riprese, trama e cast. regia, produzione e interpreti principali di The Silent Hour. chi ha diretto e prodotto il film. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - The silent hour film: trama, cast e finale su Prime Video