Le conclusioni a sorpresa, o cliffhanger, sono spesso percepite come un espediente narrativo che può lasciare il pubblico insoddisfatto o frustrato. In alcuni casi, questa tecnica si rivela un esempio di eccellenza nella costruzione della trama, capace di mantenere alta l’attenzione e stimolare la curiosità degli spettatori. Un esempio emblematico si trova in una serie di fantascienza trasmessa da Netflix, che ha saputo coniugare efficacemente ambiguità e soddisfazione narrativa, distinguendosi per la qualità delle sue conclusioni aperte. netflix’s the oa: un modello di cliffhanger ben riuscito. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - The OA di Netflix: guida ai cliffhanger coinvolgenti