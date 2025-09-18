The Lost Bus | nuovo trailer del thriller con Matthew McConaughey

Dopo la première mondiale di The Lost Bus alla 50ª edizione del Toronto International Film Festival, dove i critici hanno salutato il film come “un classico istantaneo” e una “celebrazione del semplice eroismo, della comunità e del superamento delle avversità” che “ti tiene con il fiato sospeso e con il cuore in gola”, Apple Original Films ha svelato un secondo trailer dell’attesissimo nuovo thriller diretto dal candidato all’Oscar Paul Greengrass in arrivo su Apple TV+ il prossimo 3 ottobre. Ispirato a fatti realmente accaduti, The Lost Bus è una corsa ad alta tensione attraverso uno degli incendi boschivi più letali nella storia degli Stati Uniti in cui uno sbandato autista di scuola bus (il premio Oscar Matthew McConaughey ) e un’insegnante affettuosa ( America Ferrera, vincitrice di Emmy, SAG e Golden Globe) lottano per salvare 22 bambini intrappolati in un inferno di fiamme. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

In questa notizia si parla di: lost - nuovo

In The Lost Lands: trailer del nuovo film con Dave Bautista e Milla Jovovich in arrivo al cinema

The Lost Bus: un nuovo il trailer ufficiale del film con Matthew McConaughey diretto da Paul Greengrass

The Lost Bus | Nuovo trailer dal dramma con Matthew McConaughey

I PARADISE LOST e il loro nuovo album “Ascension” sono un brillante esempio di come alcune band migliorino con l'età! "Dopo oltre trent'anni di carriera e con oltre due milioni di album venduti, i Paradise Lost rimangono i re indiscussi del lato oscuro del met - facebook.com Vai su Facebook

The Lost Bus: un nuovo il trailer ufficiale del film con Matthew McConaughey diretto da Paul Greengrass; The Lost Bus: nuovo trailer dal film con Matthew McConaughey; Il Nuovo Trailer Ufficiale del Film di Paul Greengrass, con Matthew McConaughey e America Ferrera - HD.

“The Lost Bus”, nuovo trailer per il nuovo film Apple Originals con Matthew McConaughey e America Ferrera su Apple TV+ - Dopo la première mondiale di “The Lost Bus” alla 50ª edizione del Toronto International Film Festival, dove i critici hanno salutato il film come “un classico istantaneo” e una “celebrazione del sempl ... Si legge su teleblog.it

The Lost Bus: un nuovo il trailer ufficiale del film con Matthew McConaughey diretto da Paul Greengrass - Il nuovo film Apple Original e tratto da una storia vera è stato presentato con successo a Toronto, e debutterà in streaming su Apple TV+ il 3 ottobre prossimo. Secondo comingsoon.it