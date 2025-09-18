The Last Frontier | trailer del nuovo thriller con Jason Clarke

Oggi Apple TV+ ha presentato il trailer di The Last Frontier, la nuova serie thriller ricca di azione dei creatori Jon Bokenkamp (“ The Blacklist ”) e Richard D’Ovidio (“The Call”), con protagonista e produttore esecutivo Jason Clarke (“Zero Dark Thirty”). Ambientata nelle remote lande selvagge dell’Alaska, “The Last Frontier” farà il suo debutto su Apple TV+ il 10 ottobre con i primi due episodi dei dieci totali seguiti da nuovi episodi ogni venerdì, fino al 5 dicembre. La trama di The Last Frontier. The Last Frontier segue Frank Remnick (Clarke), l’unico sceriffo federale responsabile delle tranquille e aspre lande dell’Alaska. 🔗 Leggi su Cinefilos.it