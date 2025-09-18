The Dutton Ranch | Jai Courtney entra nel cast dello spin-off di Yellowstone
Il prossimo spin-off di Yellowstone, intitolato The Dutton Ranch, vede una star di DC nel ruolo perfetto. Lo spin-off è uno dei tanti in lavorazione nell’universo Yellowstone di Taylor Sheridan. Il cast di The Dutton Ranch è guidato da Kelly Reilly e Cole Hauser, che riprendono i ruoli di Beth Dutton e Rip Wheeler, insieme a Finn Little che torna nei panni di Carter. Annette Benning ed Ed Harris interpretano nuovi personaggi, e ora si unisce a loro un altro volto nuovo. Secondo Variety, Jai Courtney è entrato a far parte del cast di The Dutton Ranch nel ruolo di Rob-Will, descritto come “un caposquadra imponente e imprevedibile”. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
Primo teaser in italiano e annunciati il ritorno di tre attori di #Yellowstone nello spin off #YMarshals Gil Birmingham, Mo Brings Plenty e Brecken Merrill hanno firmato per riprendere i ruoli di Thomas Rainwater, Mo e Tate Dutton nella nuova serie spin off co - facebook.com Vai su Facebook
