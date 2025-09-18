The Batman – Parte II | Matt Reeves rivela che il villain non è mai stato raccontato prima in un film
Matt Reeves ha rivelato alcuni nuovi dettagli su The Batman – Parte II. In un’intervista sul red carpet con Josh Horowitz, Reeves ha infatti detto che l’attesissimo sequel – le cui riprese inizieranno nella primavera del 2026 – si concentrerà maggiormente sul personaggio di Bruce Wayne, dato che “ il primo è così incentrato su Batman ”. Reeves ha poi sottolineato che nei film precedenti, la storia delle origini è spesso il fulcro del background di Wayne, ma con il sequel i fan vedranno l’uomo dietro la maschera in modi nuovi. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
