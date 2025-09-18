The Batman Matt Reeves promette di spingere l’uomo pipistrello oltre dei limiti mai visti al cinema

Metropolitanmagazine.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Matt Reeves ha confermato che The Batman: Parte II sta per iniziare la produzione e che l’attesissimo sequel dovrebbe fare qualcosa di “ mai fatto ” con il Cavaliere Oscuro cinematografico. Ambientato al di fuori del DC Universe principale, la pellicola fa parte dell’universo DC Elseworlds di Reeves – che contiene già The Batman e The Penguin. The Batman: Parte II, in uscita nei cinema il 1° ottobre 2027, segnerà il ritorno di Robert Pattinson nei panni del Batman e di Bruce Wayne e Matt Reeves ha ora rivelato cosa aspettarsi dall’attesissimo sequel. “ Ero super emozionato “, ha dichiarato Matt Reeves a The Hollywood Reporter, quando gli è stato chiesto di consegnare la sceneggiatura di The Batman: Part II a Robert Pattinson. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

the batman matt reeves promette di spingere l8217uomo pipistrello oltre dei limiti mai visti al cinema

© Metropolitanmagazine.it - The Batman, Matt Reeves promette di spingere l’uomo pipistrello oltre dei limiti mai visti al cinema

In questa notizia si parla di: batman - matt

The Batman 2: Matt Reeves annuncia di aver finito lo script

The Batman Part 2, Matt Reeves rivela che la sceneggiatura del film è pronta

The Batman 2: Matt Reeves ha finalmente terminato la sceneggiatura!

The Batman 2, Matt Reeves a ruota libera: i villain, Bruce Wayne, The Batman 3 e il DCU!; The Batman, previsti altri spinoff sulla serie, ma James Gunn avvisa: Matt Reeves non vi deve altro; The Batman 2, il sequel di Matt Reeves porterà Bruce Wayne in un territorio inesplorato.

the batman matt reevesThe Batman – Parte II: Matt Reeves anticipa che “porterà l’eroe in una direzione mai vista prima” - The Batman – Parte II: Matt Reeves conferma la sceneggiatura completata e rivela che le riprese inizieranno in primavera 2026. Da cinefilos.it

the batman matt reevesThe Batman: Matt Reeves svela i piani per ulteriori spin-off - off di Batman e parla del futuro di Sofia Falcone e di The Batman - Scrive cinefilos.it

Cerca Video su questo argomento: The Batman Matt Reeves