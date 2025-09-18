The Batman Matt Reeves promette di spingere l’uomo pipistrello oltre dei limiti mai visti al cinema

Matt Reeves ha confermato che The Batman: Parte II sta per iniziare la produzione e che l’attesissimo sequel dovrebbe fare qualcosa di “ mai fatto ” con il Cavaliere Oscuro cinematografico. Ambientato al di fuori del DC Universe principale, la pellicola fa parte dell’universo DC Elseworlds di Reeves – che contiene già The Batman e The Penguin. The Batman: Parte II, in uscita nei cinema il 1° ottobre 2027, segnerà il ritorno di Robert Pattinson nei panni del Batman e di Bruce Wayne e Matt Reeves ha ora rivelato cosa aspettarsi dall’attesissimo sequel. “ Ero super emozionato “, ha dichiarato Matt Reeves a The Hollywood Reporter, quando gli è stato chiesto di consegnare la sceneggiatura di The Batman: Part II a Robert Pattinson. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

