The Batman Matt Reeves promette di spingere l’uomo pipistrello oltre dei limiti mai visti al cinema
Matt Reeves ha confermato che The Batman: Parte II sta per iniziare la produzione e che l’attesissimo sequel dovrebbe fare qualcosa di “ mai fatto ” con il Cavaliere Oscuro cinematografico. Ambientato al di fuori del DC Universe principale, la pellicola fa parte dell’universo DC Elseworlds di Reeves – che contiene già The Batman e The Penguin. The Batman: Parte II, in uscita nei cinema il 1° ottobre 2027, segnerà il ritorno di Robert Pattinson nei panni del Batman e di Bruce Wayne e Matt Reeves ha ora rivelato cosa aspettarsi dall’attesissimo sequel. “ Ero super emozionato “, ha dichiarato Matt Reeves a The Hollywood Reporter, quando gli è stato chiesto di consegnare la sceneggiatura di The Batman: Part II a Robert Pattinson. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
In questa notizia si parla di: batman - matt
The Batman 2: Matt Reeves annuncia di aver finito lo script
The Batman Part 2, Matt Reeves rivela che la sceneggiatura del film è pronta
The Batman 2: Matt Reeves ha finalmente terminato la sceneggiatura!
The Batman 2, il sequel di Matt Reeves porterà Bruce Wayne in un territorio inesplorato https://bestmovie.it/news/the-batman-2-il-sequel-di-matt-reeves-portera-bruce-wayne-in-un-territorio-inesplorato/941048/… - X Vai su X
Il regista Matt Reeves annuncia di aver consegnato la sceneggiatura di The Batman: Part II e rivela che le riprese partiranno in primavera. Robert Pattinson ha già letto il copione e si prepara a tornare nei panni del Cavaliere Oscuro. - facebook.com Vai su Facebook
The Batman 2, Matt Reeves a ruota libera: i villain, Bruce Wayne, The Batman 3 e il DCU!; The Batman, previsti altri spinoff sulla serie, ma James Gunn avvisa: Matt Reeves non vi deve altro; The Batman 2, il sequel di Matt Reeves porterà Bruce Wayne in un territorio inesplorato.
The Batman – Parte II: Matt Reeves anticipa che “porterà l’eroe in una direzione mai vista prima” - The Batman – Parte II: Matt Reeves conferma la sceneggiatura completata e rivela che le riprese inizieranno in primavera 2026. Da cinefilos.it
The Batman: Matt Reeves svela i piani per ulteriori spin-off - off di Batman e parla del futuro di Sofia Falcone e di The Batman - Scrive cinefilos.it