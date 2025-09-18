Tgr Rai tornano Buongiorno Italia e Buongiorno Regione | al via la nuova stagione delle rubriche mattutine

Nuove sigle, grafica in aggiornamento e contenuti pensati per rendere l’informazione del mattino ancora più tempestiva, vicina e interattiva: da lunedì 22 settembre, a partire dalle 7 su Rai 3, la Tgr Rai torna a proporre gli appuntamenti con “Buongiorno Italia” e “Buongiorno Regione”. Si parte. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

tgr rai tornano buongiornoRai, Tgr: nuova stagione, tornano le rubriche mattutine - Nuove sigle, grafica in aggiornamento e contenuti pensati per rendere l’informazione del mattino ancora più tempestiva, vicina e interattiva: da lunedì 22 settembre, a partire dalle 7. Secondo msn.com

tgr rai tornano buongiornoTornano “Buongiorno Italia” e “Buongiorno Regione” - 30, poi, saranno protagoniste le cronache locali, le eccellenze del territorio, le imprese innovative con “Buongiorno Regione”, caratterizzata da una rassegna stampa ragionata e da una maggiore ... Da rainews.it

