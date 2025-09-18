Tfr torna l’ipotesi dell’iscrizione automatica delle nuove assunzioni ai fondi pensione

Sui fondi pensione, torna l’ipotesi di rafforzare il Trattamento di fine rapporto (Tfr) e la sua iscrizione automatica, per i lavoratori neoassunti, alla previdenza complementare. Il governo aveva già preso in considerazione un meccanismo di questo tipo un anno fa in vista della Manovra del 2025, ma non se ne fece nulla per la mancanza di fondi. Adesso la proposta prende quota dopo il rilancio di Claudio Durigon, sottosegretario del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, e dell’istituto Itinerari Previdenziali di Alberto Brambilla. Si tratterebbe di una nuova formula di silenzio-assenso circa la destinazione del Trattamento di fine rapporto. 🔗 Leggi su Lettera43.it

