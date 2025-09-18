Terzo sì alla separazione delle carriere E l' opposizione fa scattare la bagarre alla Camera
L'Aula della Camera dei Deputati ha dato il via libera, nella terza delle quattro letture parlamentari complessive previste, alla riforma costituzionale della giustizia che prevede la separazione delle carriere dei magistrati: ci sono stati 243 sì e 109 no. La maggioranza assoluta, che è stata raggiunta, è sufficiente al prosieguo dell'iter della riforma costituzionale che ora attende l'ultimo ok da Palazzo Madama; mentre invece - come ampiamente previsto - non è invece stata centrato il quorum dei due terzi che avrebbe precluso il referendum confermativo. Dopo la votazione dentro Montecitorio ci sono stati applausi dai seggi del centrodestra mentre, tuttavia, è scoppiata una bagarre tra le forze di opposizioni dopo che il Partito Democratico, per voce della capogruppo Chiara Braga, ha criticato aspramente i ministri e sottosegretari presenti per avere applaudito al sì alla riforma. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
