Terza corsia A4 riaprirà a gennaio il cavalcavia di Lison
A gennaio sarà riaperto il cavalcavia di via Statuti a Portogruaro, opera che rientra nei lavori per la realizzazione della terza corsia in A4. L'amministrazione comunale è stata informata dal Commissario delegato per l'emergenza dell'autostrada A4, a cui il Comune, nei giorni scorsi, aveva. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
In questa notizia si parla di: terza - corsia
La terza corsia della A4 San Donà di Piave e Portogruaro sarà completata
"Quella terza corsia dimenticata". Autosole, Confindustria all’attacco. Pressing sul Governo per i lavori
La Cgil sulle code in autostrada: "Serve una terza corsia tra Palermo e Trabia, manutenzioni inutili"
"In questa fase non è ragionevole chiudersi solo sulla terza corsia, ma che occorre valutare le alternative, tra le quali... - facebook.com Vai su Facebook
Terza corsia A4: cavalcavia di via Statuti pronto per l’apertura nel 2026 - PORTOGRUARO (VE) – Sarà riaperto al traffico a gennaio 2026 il cavalcavia di via Statuti, infrastruttura che rientra nel più ampio progetto di realizzazione della terza corsia della A4. Segnala nordest24.it
Terza corsia nel 'tratto maledetto' della A4, via al maxi ampliamento da Portogruaro a San Donà: arriverà a fine 2030. Il piano da un miliardo - Sospinta dal borìn che sferza i caffè in piazza Unità d’Italia, la terza corsia dell’A4 fa un balzo verso il 2030. Da ilgazzettino.it