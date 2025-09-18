Terrore in Italia bimbo di 9 anni sbranato da un pitbull | Era al guinzaglio ma senza museruola
Una mattinata come tante, il sole che filtrava tra le finestre e il rumore della vita che si stava risvegliando. Per un bambino di 9 anni, era l’inizio di un giorno qualunque. Si è preparato in fretta, con l’entusiasmo e la spensieratezza tipici della sua età, pronto a varcare la soglia di casa e a immergersi nel mondo esterno. Ma quella che doveva essere una semplice uscita si è trasformata in un terribile incubo. Senza alcun preavviso, la sua innocenza è stata spezzata dalla furia improvvisa di un animale. Un pitbull, scagliatosi contro di lui, ha azzannato con ferocia le sue piccole membra, lasciandolo a terra con ferite profonde e il cuore in gola. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
