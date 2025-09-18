Terribile schianto in moto sulla tangenziale di Napoli | morti un uomo e una donna
L’alta velocità è probabilmente una delle cause dello schianto di una moto lungo la tangenziale di Napoli che ha provocato due morti. Ieri sera, dopo le 22, il mezzo con a bordo un uomo e una donna è finita contro le barriere uscendo dalla galleria monte Sant'Angelo est, in direzione Capodichino. Il conducente, che per cause da accertare aveva perso il controllo della moto, è morto sul colpo,. 🔗 Leggi su Feedpress.me
