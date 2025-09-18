Terremoto magnitudo 7.8 in Kamchatka allerta tsunami
(Adnkronos) – Un terremoto di magnitudo 7,8 oggi 18 settembre al largo della costa della Kamchatka, nell’Estremo Oriente russo, secondo quanto riportato dall’Us Geological Survey (Usgs), a pochi giorni da un’altra forte scossa nella stessa area. Il sisma si è verificato a 128 chilometri a est della città russa di Petropavlovsk-Kamchatsky, a una profondità relativamente superficiale . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
In questa notizia si parla di: terremoto - magnitudo
Due scosse di terremoto di magnitudo 3.2 registrate nella notte
Terremoto: scossa in costa garganica Magnitudo 2,8 in tarda mattinata
Terremoto, scossa fortissima di magnitudo 6.2
E’ di magnitudo 2.5 il terremoto registrato durante la notte dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia al largo delle coste della Gallura. - facebook.com Vai su Facebook
Terremoto a Latina, scossa di magnitudo 3.2 nella notte https://ilfaroonline.it/2025/09/17/terremoto-a-latina-scossa-di-magnitudo-3-2-nella-notte/618135/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter… #news #notizie #cronaca - X Vai su X
Terremoto magnitudo 7.8 in Kamchatka, allerta tsunami; Terremoto magnitudo 7.8 a largo della Kamchatka, allerta tsunami; Terremoto di magnitudo 7,8 al largo della Kamchatka, scatta l’allerta tsunami.
Terremoto magnitudo 7.8 a largo Kamchatka, allerta tsunami - Il sisma ha colpito 128 chilometri a est della città russa di Petropavlovsk- Da rainews.it
Terremoto di magnitudo 7,8 al largo della Kamchatka, scatta l’allerta tsunami - ROMA (ITALPRESS) – Terremoto di magnitudo 7,8 al largo della costa della Kamchatka, nell’Estremo Oriente russo. Scrive italpress.com