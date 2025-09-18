Terremoto in Kamchatka di magnitudo 7.8 Il terzo molto potente in pochi mesi Allerta tsunami
Roma, 18 settembre 2025 - La costa della Kamchatka non smette più di tremare, oggi è stato registrato al largo un altro terremoto di magnitudo 7.8, secondo quanto riportato dall'Us Geological Survey (Usgs). Il sisma si è verificato a 128 chilometri a est della città russa di Petropavlovsk-Kamchatsky, a una profondità relativamente superficiale di 10 chilometri. Emesso l'allerta tsunami dal Us Pacific Tsunami Warning Center, con attenzione per la popolazione lungo le coste. Solo pochi giorni fa, il 13 settembre, nella stessa zona era stato registrato un terremoto di magnitudo 7,4. Il sisma si era verificato alle 02:37 Gmt a una profondità di 39,5 km, 111 km a est del porto russo di Petropavlovsk-Kamchatsky, sempre secondo i dati USGS. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
