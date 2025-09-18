Terremoto in Kamchatka di magnitudo 7.8 Il terzo molto potente in pochi mesi Allerta tsunami

Quotidiano.net | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 18 settembre 2025 - La costa della Kamchatka non smette più di tremare, oggi è stato registrato al largo un altro terremoto di magnitudo 7.8, secondo quanto riportato dall'Us Geological Survey (Usgs). Il sisma si è verificato a 128 chilometri a est della città russa di Petropavlovsk-Kamchatsky, a una profondità relativamente superficiale di 10 chilometri. Emesso l'allerta tsunami dal Us Pacific Tsunami Warning Center, con attenzione per la popolazione lungo le coste. Solo pochi giorni fa, il 13 settembre, nella stessa zona era stato registrato un terremoto di magnitudo 7,4. Il sisma si era verificato alle 02:37 Gmt a una profondità di 39,5 km, 111 km a est del porto russo di Petropavlovsk-Kamchatsky, sempre secondo i dati USGS. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

terremoto in kamchatka di magnitudo 78 il terzo molto potente in pochi mesi allerta tsunami

© Quotidiano.net - Terremoto in Kamchatka di magnitudo 7.8. Il terzo molto potente in pochi mesi. Allerta tsunami

In questa notizia si parla di: terremoto - kamchatka

Terremoto di magnitudo 8.8 al largo della Kamchatka. Allerta tsunami per Russia, Giappone, Guam, Hawaii, Alaska, Ecuador e l'intera costa ovest degli Usa

Terremoto di magnitudo 8.8 al largo della Kamchatka. Allerta tsunami per Russia, Giappone, Hawaii, Alaska, Ecuador e la costa ovest Usa

Terremoto, scossa di magnitudo 8.8 al largo della Kamchatka. Allerta tsunami per Russia, Giappone, Guam, Hawaii, Alaska e Ecuador

Terremoto magnitudo 7.8 in Kamchatka, scatta allarme tsunami; Terremoto magnitudo 7.8 a largo della Kamchatka, allerta tsunami; Terremoto di magnitudo 7,8 al largo della Kamchatka, scatta l’allerta tsunami.

terremoto kamchatka magnitudo 78Terremoto di magnitudo 7,8 al largo della Kamchatka, scatta l’allerta tsunami - ROMA (ITALPRESS) – Terremoto di magnitudo 7,8 al largo della costa della Kamchatka, nell’Estremo Oriente russo. Scrive italpress.com

Terremoto magnitudo 7.8 a largo Kamchatka, allerta tsunami - Il sisma ha colpito 128 chilometri a est della città russa di Petropavlovsk- Come scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Terremoto Kamchatka Magnitudo 78