Terremoto due anni dopo Castelli commissario nel Centro Italia | | Disponibile per Tredozio

Guido Castelli, si occuperà lei del terremoto del 18 settembre 2023 a Tredozio e dintorni? "Lo deciderà il Parlamento. C'è un emendamento dei senatori Lisei e Rastrelli che chiede che la ricostruzione sia affidata alla mia struttura. Mi è stato chiesto e ho dato la mia disponibilità. Si è già fatto qualcosa di simile con i terremoti di Ancona nel 2022 e Umbertide nel 2023, la cui ricostruzione procederà col resto del Centro Italia". Conosce già Tredozio? "Me ne hanno parlato due colleghi del mio partito e del vostro territorio, Galeazzo Bignami e Alice Buonguerrieri. Naturalmente finché non c'è un voto ufficiale del Parlamento, io non ho nessun potere".

