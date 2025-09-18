Terremoto boato e scossa violenti | paura tra gli abitanti
La terra ha tremato ancora una volta in una delle aree più instabili del pianeta, riportando con forza l’attenzione sulla fragilità di territori esposti a costanti rischi naturali. Eventi di questa intensità ricordano quanto la prevenzione e la rapidità di intervento siano fondamentali per limitare le conseguenze sulle comunità coinvolte. In contesti ad alta sismicità, ogni scossa rappresenta un campanello d’allarme che non riguarda soltanto la popolazione locale ma l’intera comunità internazionale, chiamata a sostenere con competenze e risorse i Paesi più vulnerabili. Il terremoto in Indonesia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Terremoto oggi a Napoli e Campi Flegrei, scossa di magnitudo 4.6. «Forte boato, gente in strada». Crollo di un costone, sospesa circolazione treni
Scossa di terremoto nei Campi Flegrei preceduta da un boato
Spaventosa #esplosione in una fabbrica di fuochi d'artifificio nel quartiere Pianura, nella periferia di #Napoli. "Sembrava un terremoto" hanno raccontato gli abitanti della zona che hanno sentito un forte boato e tremare porte e finestre.
Terremoto ai Campi Flegrei: le origini e le minacce del nostro supervulcano; Trema la terra sul Gargano: scossa di terremoto con epicentro a San Nicandro; Ascolta il terremoto del Giappone.
Trema la terra in Trentino: boato e scossa con epicentro in Val di Rabbi - 5 in Trentino, epicentro in Val di Rabbi a 10 km di profondità. Secondo nordest24.it
Terremoto oggi nel Lazio, 17 settembre: scossa di m 3.2 a Latina: dati Ingv - L’Istituto nazionale di geofisica e Vulcanologia ha registrato, nella nottata di oggi mercoledì 17 settembre, una scossa di terremoto di magnitudo 3. Segnala centrometeoitaliano.it