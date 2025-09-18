Terremoto al largo della costa della Kamchatka nell'Estremo Oriente russo | è allerta tsunami
Un terremoto è stato registrato al largo della costa della Kamchatka, nell'Estremo Oriente russo. Le scosse hanno registrato magnitudo 7,8 nel Nord del Pacifico. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: terremoto - largo
Terremoto di magnitudo 8.8 al largo della Kamchatka. Allerta tsunami per Russia, Giappone, Guam, Hawaii, Alaska, Ecuador e l'intera costa ovest degli Usa
Terremoto di magnitudo 8.8 al largo della Kamchatka. Allerta tsunami per Russia, Giappone, Hawaii, Alaska, Ecuador e la costa ovest Usa
Terremoto, scossa di magnitudo 8.8 al largo della Kamchatka. Allerta tsunami per Russia, Giappone, Guam, Hawaii, Alaska e Ecuador
#Terremoto di magnitudo 6.1 al largo della Papua #NuovaGuinea: scossa a sud-est di #Kokopo - X Vai su X
? Leggi qui l'articolo: https://www.ilsole24ore.com/art/russia-scossa-magnitudo-74-largo-kamchatka-rientrato-allarme-tsunami-AHMLEHcC #terremoto #Russia #IlSole24Ore - facebook.com Vai su Facebook
Russia, terremoto di magnitudo 7.8 al largo della Kamchatka: allerta tsunami; Terremoto in Kamchatka, scossa di magnitudo 7.7 al largo della costa orientale; Russia, terremoto di magnitudo 7.8 al largo della Kamchatka: allerta tsunami.
Terremoto al largo della costa della Kamchatka, nell’Estremo Oriente russo: è allerta tsunami - Un terremoto è stato registrato al largo della costa della Kamchatka, nell’Estremo Oriente russo. Riporta fanpage.it
Forte terremoto al largo della Kamchatka magnitudo 7.8, allarme tsunami - 8 è stato registrato oggi, giovedì 18 settembre 2025, alle ore 18:58 UTC (20:58 ora italiana) al largo della costa orientale della penisola di Kamchatka, in Russia. Secondo inmeteo.net